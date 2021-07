내년 최저임금 9160원…경총 "소상공인 지불능력 명백히 초월"

"충격과 무력감…파생되는 모든 문제 책임, 노동계·공익위원이 져야"

[아시아경제 유제훈 기자] 한국경영자총협회는 13일 내년도 최저임금이 올해 대비 5.0% 인상된 9160원으로 결정된 것과 관련 "최저임금의 지불주체인 중소·영세기업, 소상공인의 지불능력을 명백히 초월한 수준"이라고 말했다.

경총은 이날 입장문을 내고 "벼랑끝에 몰린 소상공인과 중소·영세기업의 현실을 외면한 공익위원들의 최저임금 인상안에 대해 충격과 무력감을 금할 수 없다"면서 이같이 밝혔다.

경총은 "(최저임금위원회) 사용자 위원들은 한계·영세기업의 생존과 취약계층의 고용안정, 보다 많은 일자리 창출을 호소하며 양보안을 제시하는 등 타결을 위해 최선을 다했다"면서 "그러나 현실을 외면한 공익위원들의 인상안에 더 이상의 합리적이고 공정한 심의를 기대하기 어려워진 사용자 위원 전원은 유감을 표명하고 회의장을 퇴장했다"고 전했다.

또 경총은 "이번 최저임금 결정으로 파생되는 모든 문제에 대한 책임은 경제현실을 외면한 채 이기적인 투쟁만을 거듭한 노동계, 그리고 이들에게 동조한 공익위원이 져야 할 것"이라고 밝혔다.

