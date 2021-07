[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김범태 신임 국립5·18민주묘지관리소장이 취임했다.

김 신임 소장은 관리소장은 광주민중항쟁 당시 시민 협상 대표로 참여한 5·18민주유공자다.

전남 고흥 출신으로 조선대학교 정치외교학과 정치학 박사, 호남대 법학과 법학 박사, 조선대학교 초빙교수, 한국투명성기구 광주전남본부 상임대표 등을 역임했다.

김 관리소장은 “국립5·18민주묘지는 5·18민주유공자 분들의 민주·인권·평화의 정신이 깃든 곳이다”며 “5·18민주유공자의 숭고한 정신의 계승·발전은 물론 국민들에게 사랑받는 아름답고 열린 국립묘지로 가꾸는 데 신명을 바쳐 나갈 것”이라고 말했다.

