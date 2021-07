SG골프, SDR 및 게임 장비가 호환되는 ‘스크린골프 시스템’ 제공…레슨과 게임 동시에 가능

골프 시장의 규모는 매년 급격하게 성장하고 있다. 20-30대 초보 골퍼들부터 고수까지 다양한 수준의 골프 인구가 증가하고 있다.

이러한 가운데 SG골프가 골프레슨과 게임이 동시에 가능한 스크린골프 시스템을 제공함에 따라 골퍼들에게 주목받고 있다.

해당 시스템은 실제 필드의 느낌을 전달하기 위해 코스를 사실적으로 구현했다. 이와 더불어 타석스크린시스템 SDR 장비와 게임 장비의 호환이 가능해 레슨과 게임을 동시에 즐길 수 있다는 것이 업체 측 설명이다.

SG골프 점주는 “골프 레슨 문의가 이어지고 신규 회원이 증가하면서 추가로 SDR을 설치했다. 티칭프로의 교육 후 회원 스스로 자신의 스윙모션을 점검하고 적용하면서 자신의 기록을 스스로 관리해야 한다. 이에 SG골프의 SDR은 레슨용 프로그램뿐만 아니라 실전 모드에 사용할 수 있는 코스도 다양하다는 점에서 추가 설치를 결정하게 됐다”고 말했다.

또한 SG골프 권복성 상무는 “최근 프리미엄 2.5 시스템과 SDR을 함께 운영하는 복합 매장이 증가하고 있다. SDR은 구질에 대한 데이터가 정확하며 교육용으로 우수하고 기타 요소도 훌륭하기 때문에 레슨과 게임을 동시에 이용할 수 있는 최근 골프 트렌드에 적합하다고 생각한다. 앞으로 골퍼들과 점주들을 모두 만족시킬 수 있도록 지속해서 서비스를 업데이트할 예정”이라고 전했다.

