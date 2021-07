지금 사야 할 “기관 순매수 1위” 종목!

신청해 주셨던 분들 “피앤씨테크(237750)”단 1일 만에 30% 수익 달성!

무료체험 신청해 주신 모든 분들 축하드립니다.

놓치신 분들, 후속주 바로 나갑니다.

현재 주식시장에서 기관들이 거래일 연속 매수하고 있는 ‘이 종목’ 오늘만 공개!

▶▶ [긴급 매수 요망] 정책 수혜 받고 크게 터진다! 본격 확장기 맞은 ’ㅇㅇㅇㅇ’ 최대 수혜株!

유럽 업계 선두주자 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 인수!

미국, 아시아 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 공장 추가 증설! 매출 폭등!

해외 파트너사의 적극 투자! 국내 공장 대규모 증설 임박!

미국 인프라패키지 수혜! 하반기 풍부한 정책 모멘텀!

글로벌 친환경 바람 타고 하늘 끝까지 올라갈 주가!

엄청난 수혜 받고 빵빵 터질 ‘이 기업’ 반드시 매수하세요!!

▶▶ 개인은 모른다! 외인, 기관이 쓸어 담고 있는 이 종목, 단독 공개. [종목 받아보기]

극비리 공개! 기관, 외인 2000만주 이상 거침없는 대규모 매집!

급등 초읽기, 내일 바로 상한가 갑니다.

신청 폭주 및 물량 관리로 선착순 공개됨을 양해 바랍니다.

▶▶ 놓치면 손해! 7월 “上” 전략 핵심주! => 이번주 上 종목 무료!

“신청하고 3일 동안 소액으로 체험했는데 매일 상한가 수익 보고 깜짝 놀랐어요. 꿈인지 생시인지 싶더라고요. 그렇게 계속 받았는데 매일 상한가 가길래 지금은 가입비 내고 VIP서비스 받고 있습니다. 가입비 아까워서 망설였던 시간이 아깝네요. 감사합니다.” (VIP 김현수 회원)

[최근 상한가 적중]

*21.06.28 아이진(185490) 上 적중!

*21.06.25 LS네트웍스(000680) 上 적중!

*21.06.23 진원생명과학(011000) 上 적중!

*21.06.22 한세엠케이(069640) 上 적중!

*21.06.21 영화금속(012280) 上 적중!

*21.06.18 진원생명과학(011000) 上 적중!

*21.06.16 한전산업(130660) 上 적중!

*21.06.14 화승코퍼레이션(013520) 上 적중!

*21.06.11 LG헬로비전(037560) 上 적중!

*21.06.10 동양(001520) 上 적중!

*21.06.09 쌍방울(102280) 上 적중!

*21.06.07 대한전선(001440) 上 적중!

*21.06.04 SGA솔루션즈(184230) 上 적중!

* 선착순 10명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공 *

[오늘의 관심종목]

코퍼스코리아 코퍼스코리아 322780 | 코스닥 증권정보 현재가 3,900 전일대비 600 등락률 +18.18% 거래량 22,755,950 전일가 3,300 2021.07.12 12:26 장중(20분지연) 관련기사 “언택트주” 난리 났다! 숨은 황금주 大공개코퍼스코리아, 콘텐츠 투자 위해 64억원 규모 CB 발행[특징주]코퍼스코리아, 아마존 MGM 인수 소식… 글로벌 OTT 확대 기대감에 ‘강세’ close 광명전기 광명전기 017040 | 코스피 증권정보 현재가 3,615 전일대비 150 등락률 +4.33% 거래량 16,154,116 전일가 3,465 2021.07.12 12:26 장중(20분지연) 관련기사 기관이 620억원 폭풍 매수한 ‘이 종목’ 광명전기, 120억 규모 수배전반 공급 계약모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 64,700 전일대비 4,100 등락률 +6.77% 거래량 2,502,385 전일가 60,600 2021.07.12 12:26 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]DB하이텍, 6% 강세…실적 기대감 '매수 유입'김남호號 1주년…'안정 속 도약' 다시 뛰는 DB내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드 close 엔텔스 엔텔스 069410 | 코스닥 증권정보 현재가 16,050 전일대비 2,750 등락률 +20.68% 거래량 8,135,195 전일가 13,300 2021.07.12 12:26 장중(20분지연) 관련기사 “카카오” 진입 시기 놓치신 분들엔텔스, SK텔레콤에 90억 규모 공급계약엔텔스, 5G(5세대 이동통신) 테마 상승세에 0.88% ↑ close 와이제이엠게임즈 와이제이엠게임즈 193250 | 코스닥 증권정보 현재가 2,495 전일대비 200 등락률 +8.71% 거래량 19,540,779 전일가 2,295 2021.07.12 12:26 장중(20분지연) 관련기사 대국민 종목 “삼성전자” 물리신 분! 주목!와이제이엠게임즈, 원이멀스와 메타버스 전문회사 원유니버스 설립[특징주]와이제이엠게임즈, 국내 메타버스 생태계 확대 소식에 VR사업 부각…'강세' close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.