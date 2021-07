국내 조선업, 올 상반기 1088만CGT 수주…13년 만에 최대

[세종=아시아경제 권해영 기자] 국내 조선업계가 올해 상반기 13년 만에 최대 수주량을 달성했다.

11일 산업통상자원부에 따르면 국내 조선업계는 올해 상반기 전 세계 발주량 2452만CGT(표준선 환산톤수) 중 44%인 1088만CGT(267억1000만달러)를 수주했다.

지난해 같은 기간 대비 724%, 코로나19 발생 이전인 2019년 상반기 대비 183% 늘어난 규모다. 특히 2006~2008년 조선 호황기 이후 13년 만에 달성한 상반기 최대 실적이다.

전 세계 고부가가치 선박 발주량 1189CGT 가운데 723만CGT(61%)를 수주하면서 전체 실적을 견인했다. 이는 국내 업체 전체 수주량의 66%에 달하는 규모다.

선종별로는 대형 액화천연가스(LNG) 운반선 세계 발주량(16척) 전량을 우리 조선업계가 수주했다. 운임상승에 따라 발주가 증가한 대형 컨테이너선은 154척 중 81척(51%), 초대형원유운반선(VLCC)은 31척 중 27척(87%)을 우리가 확보했다.

이번 수주 실적엔 지난달 29일 현대중공업, 대우조선해양과 HMM이 계약한 1만3000TEU(1TEU는 20피트 길이 컨테이너 1개)급 대형 컨테이너선 12척(65만CGT·1조8000억원)이 포함됐다. LNG 등 친환경 연료를 사용하는 선박 수주는 지난해 동기 대비 806% 증가한 480만CGT로 전 세계 발주량의 70.1%를 차지하며 경쟁우위를 보였다.

산업부 관계자는 "하반기 발주가 예정된 카타르 가스공사의 LNG운반선 등을 고려할 때 전 세계 발주 및 국내 수주실적은 하반기에도 양호할 것으로 전망된다"고 말했다.

