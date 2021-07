유승민 "소비진작용 추경 옳지 않다"… 자영업자·소상공인 선별 지원 주장

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대권주자인 유승민 전 의원이 코로나19 4차 대확산이 발생한 데 대해 "정부가 2차 추가경정예산부터 원점에서 재검토해야 한다"고 주장했다.

유 전 의원은 10일 오전 페이스북을 통해 "4차 대확산으로 수도권 거리두기가 12일부터 4단계로 강화된다. 당장 자영업자, 소상공인들은 심각한 피해가 불가피하다"면서 이같이 말했다.

그는 "잘못된 추경을 국회가 심의할 게 아니라 정부가 처음부터 다시 추경안을 만들어 제출해야 한다"고 밝혔다.

이어 상황의 심각성을 감안해 피해가 큰 계층에 대한 선별적 지원이 이뤄져야 한다고 피력했다. 그는 "소비진작용 추경은 지금 상황에서는 옳지 않다"면서 "지금은 4단계 거리두기로 피해를 당하게 된 자영업자, 소상공인, 저소득 서민층을 도와드려야 한다"고 했다.

그러면서 "소득하위 80%(월소득 878만원)에 1인당 25만원을 다 드리기보단 그 예산을 정말 어려운 분들을 위해 써야 한다"면서 "그것이 공정이고 정의"라고 강조했다.

또 '전국민 재난지원금 지급'을 주장하는 이재명 경기도지사를 비판하기도 했다. 유 전 의원은 "이 지사도 '자영업자와 소상공인의 절망이 너무 안타깝다'고 했다"면서 "이렇게 말하면서도 전국민 재난지원금을 계속 주장하는 건 앞뒤가 하나도 안맞는 자기모순"이라고 지적했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr