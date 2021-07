방송제작 현장에 방역지침 준수 당부

[아시아경제 차민영 기자] 사회적 거리두기가 4단계로 격상되면서 방송통신위원회가 9일 전국 66개 주요 방송사에 재난방송을 강화할 것을 요청했다. 방송제작 현장에서 방역지침도 철저히 준수해달라는 방침도 전달했다.

방통위는 코로나19 방역수칙과 행동요령 등을 뉴스특보, 자막, 스팟 영상 등 다양한 형식으로 내보낼 것을 요청했다. 방송제작 현장에서도 '코로나19 대응을 위한 방송제작 가이드라인' 등 방역지침을 철저히 준수할 것을 요청했다.

방통위는 이와 함께 여름철 풍수해 재난으로 인한 피해를 최소화하기 위해 선제적으로 재난방송을 실시했다.

특히 이상기후 등으로 인한 집중호우 등 국지적 재난이 빈번하게 발생하는 상황에서 지역 재난정보가 신속하게 전달될 수 있도록 방송사들이 적극적인 재난방송을 실시해 줄 것을 당부했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr