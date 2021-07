대구환경공단, 환경정보공개 평가 '환경부장관상'

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구환경공단은 8일 서울 은평구 한국환경산업기술원에서 개최된 환경부가 주최한 '2021년 환경정보공개 대상(大賞)시상식'에서 환경부장관상(우수상)을 수상했다고 9일 밝혔다.

환경정보공개 대상은 한국환경산업기술원 주관으로 국민의 알권리 충족과 기업·기관의 자발적 환경경영 확산을 위해 노력한 유공기관에 포상하는 환경경영상이다. 훈격은 환경부장관상과 환경산업기술원장상으로 나뉜다.

중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 총 1683개 환경정보공개대상 사업장 중 대구환경공단은 환경 공기업으로는 유일하게 환경부장관상을 수상했다. 이는 2018년 및 2020년도 환경부장관상수상에 이어 세 번째다.

환경정보공개제도는 사업현황, 녹색경영 비전, 신재생에너지 투자자 온실가스 관리수준 등의 항목을 기술원의 검증과정을 거쳐 환경정보공개시스템에 공개하는 제도다.

대구환경공단 정상용 이사장은 "환경정보의 빠른 제공으로 시민 알권리 충족과 시민과 함께하는 행복한 녹색도시 구현을 위해 앞으로도 친환경 경영을 적극적으로 추진하겠다"며 "환경정보공개를 통해 투명하고 사회적 책임을 다하는 환경 친화적인 공기업이 되도록 노력하겠다"고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr