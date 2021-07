장마 그치면 푹푹 찌는 폭염…에어컨 못 쐬는 취약계층은 '이중고'

세계 곳곳 섭씨 50도 넘는 이상기후

국내서도 13개 지역에 '폭염주의보'

야외 근로자, 주거 취약계층 등에 더 혹독한 무더위

단순 자연 현상 넘어 '사회적 재난'인 셈

[아시아경제 임주형 기자] 미국, 캐나다 등 해외 여러 나라에서 극심한 폭염 현상이 잇따라 관측되면서, 국내에도 극심한 무더위가 덮칠 수 있다는 우려가 커지고 있다. 이미 장마가 그치는 다음주부터 일부 지역에는 폭염주의보가 내려진 상황이다.

문제는 폭염이 야외에서 근로하는 노동자, 에어컨 이용이 제한된 주거 취약계층에 더욱 혹독한 피해를 준다는 데 있다. 전문가는 폭염에 상대적으로 취약한 이들을 지원하기 위해 정부와 지자체가 다양한 정책 노력을 기울여야 한다고 강조했다.

지구촌이 본격적인 여름철에 접어들면서 세계 곳곳에서 이상기후가 발생하고 있다. 최근 미국 서부 지역은 섭씨 40도를 넘나드는 기록적 폭염이 이어져 양식장의 조개가 바싹 익어 폐사하는 일이 벌어졌다.

미국 북부에 있는 나라인 캐나다 브리티시컬럼비아주에서도 갑작스러운 폭염이 엄습했다. '워싱턴포스트(WP)' 등 북미 현지 매체에 따르면 이같은 이상 고온으로 인해 최근 1주일 간 수백명이 온열질환으로 돌연사했다.

장마가 그치고 본격적인 무더위에 접어들 예정인 국내에서도 여러 지역에 폭염주의보가 내려진 상황이다. 최근 남부 지역을 중심으로 시간당 100㎜가 넘는 물폭탄이 쏟아져 습기가 높아진 가운데, 햇빛까지 강해지면서 푹푹 찌는 날씨가 이어질 것으로 예상되기 때문이다.

폭염주의보는 최고 체감온도 33도를 웃도는 상태가 특정 지역에서 2일 이상 지속될 때 내려지는데, 현재까지 기상청이 폭염주의보를 발효한 곳은 창원·김해·양산·진주·사천·밀양·함안·거창·하동·합천·남해·함양·의령 등 총 13곳이다.

이미 국내에서는 지난 수년간 폭염 피해가 꾸준히 증가해 왔다.

한국 환경정책·평가연구원의 '2020 폭염영향 보고서'를 보면, 여름철 폭염 때문에 발생한 국내 온열질환자 수는 '온열질환 감시체계' 기준 지난 2014년 556명에서 2019년 1841건으로 3배 이상 늘었다.

'국민건강보험 공단 데이터베이스(DB)' 기준으로는 2014년 1만8004명에서 2018년 4만4094건으로 4배 가까이 폭증했다. 기관에 따라 환자 수에 차이가 나는 이유는 자료 집계 방식이 다르기 때문이다.

이상 폭염으로 인한 피해는 야외 노동자, 저소득층, 제대로 된 주거 수단이 없는 주거 취약계층 등 사회적 약자들에게 더 가혹하다는 점에서 우려가 제기된다. 폭염은 단순한 자연 현상일 뿐 아니라, 사회적 문제이기도 하다는 지적이다.

예를 들어 에어컨 사용이 용이한 사무직은 폭염으로 인한 피해가 상대적으로 적다. 반면 항상 햇빛 아래에서 일해야 하는 야외 노동자, 농부 등은 온열질환 등 위험이 매우 크다.

쪽방, 비닐하우스 등 제대로 된 냉방기기가 갖춰지지 않은 장소에서 사는 주거 취약계층, 에어컨이 없는 빈곤 가구 또한 폭염으로 큰 고통을 받을 수 있다.

한국 전력거래소가 집계한 '가구당 에어컨 보유대수' 보고서에 따르면, 마지막 조사가 이뤄진 지난 2013년 기준 국내 에어컨 보급률은 67.8%였다. 전체 가구 중 약 3분의 1은 에어컨 없이 여름을 견딘 셈이다.

지금은 8년 전에 비해 에어컨 보급률이 훨씬 높아졌을 것으로 추정되지만, 여전히 상당수의 빈곤 계층은 에어컨 없이 여름을 나고 있을 것으로 보인다. 폭염이 근로 형태, 빈부 격차 등에 따라 피해 수준에 차이가 나는 '불평등한 자연 현상'이라는 지적이 나오는 이유다.

전문가는 폭염에 큰 피해를 입을 수 있는 취약계층을 위해 정부와 지자체가 다양한 노력을 추진해야 한다고 제언했다.

'국가기후변화적응센터' 소속 최희선 센터장 등은 '취약지역 분석 기반의 폭염 대응 대책 마련' 연구 보고서에서 "기후변화로 인한 취약계층의 폭염 대응을 지원하기 위해서는 여러 노력이 추진될 필요가 있다"며 △폭염 취약계층을 위한 24시간 의료상담 운영 △무더위 쉼터 운영 △거동이 불편한 노령층을 위한 이동 지원 등 정책을 조언했다.

또 폭염대응요령 정보제공을 확대하고, 공공기관 및 민간기업이 폭염대응 역량을 강화해 폭염으로 인한 추가 피해나 영향을 최소화하는 노력도 중요하다고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr