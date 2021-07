2023년까지 전체차량 80% 교체

[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행은 온실가스 감축활동에 적극 동참하기 위해 친환경 전기자동차 200여대를 본점 및 전국 영업점에 도입했다고 9일 밝혔다.

기업은행은 이번 도입을 시작으로 2023년까지 전체차량의 80% 이상을 전기자동차로 전환할 방침이다. 윤종원 기업은행장은 “국책은행으로서 ESG경영확산과 탄소중립 실천을 위해 다양한 활동을 이어나갈 것”이라고 말했다.

기업은행은 2019년부터 탄소배출권 시장조성자 역할을 수행하고 있다. 최근 전 세계 탄소시장 효율성 강화를 위해 세계은행(WB)에서 진행하는 '플랫폼 프로젝트’의 옵저버 기관으로 선정 되는 등 탄소중립을 위한 활동도 지속적으로 펼치고 있다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr