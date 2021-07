'염증없고 수명 4배' 인체 삽입 의료기기 코팅 기술 개발

한국과학기술연구원, 단분자막 씌우고 윤활유로 코팅

[아시아경제 김봉수 기자] 인간의 뇌ㆍ장기에 칩이나 장비를 이식할 때 염증 반응을 최소화하고 기기 수명을 연장해주는 코팅 기술이 개발됐다.

한국과학기술연구원(KIST)은 조일주 뇌과학연구소 단장 연구팀이 서정목 연세대 교수 연구팀과 공동연구를 통해 뇌를 포함한 인체에 삽입되는 의료 기기 코팅기술을 개발했다고 9일 밝혔다. 연구팀이 개발한 코팅 기술은 삽입 과정의 조직손상을 최소화하고 염증 반응을 억제해 인체에 끼치는 악영향을 최소화할 수 있었다. 특히 기기의 수명을 기존 보다 4배 이상 향상시키는 성과를 거뒀다.

연구팀은 인체에 삽입되는 기기 표면에 단분자막과 윤활유를 얇고 균일하게 코팅하는 방법을 사용했다. 기기가 인체에 삽입되는 동안 발생하는 기기-조직간의 마찰을 감소시켜 조직 손상을 최소화할 수 있었다. 면역거부반응에 의해 활성화 된 면역세포들이 기기 표면에 붙는 것을 막는 면역세포 부착 방지의 효과도 나타났다.

연구팀은 실험을 통해 생쥐 뇌에 개발한 코팅 기술이 적용된 신경 탐침을 삽입해 관찰한 결과 삽입직후 신경 탐침 내 32개의 뇌신호 측정 전극 중 90% 이상의 전극에서 뇌신호가 성공적으로 관찰할 수 있었다. 이는 코팅기술이 적용되지 않은 신경탐침에서 관찰되는 신호의 2배다. 삽입 과정에서 발생하는 조직 손상도 최소화할 수 있었다. 기기의 수명을 4배 이상 연장시킨다는 점도 확인했다. 코팅막 처리가 되지않은 탐침은 면역세포들이 기기표면에 붙어 시간이 지남에 따라 신호측정 기능이 떨어져 1개월 정도 사용 가능했지만, 연구팀이 개발한 코팅 기술이 적용된 탐침은 4배가 긴 4개월 간 안정적으로 작동한 것이다.

연구팀의 코팅 기술은 최근 활발히 연구되고 있는 인체 삽입형 의료기기 개발에 활용될 수 있다. 뇌에 브레인칩을 삽입해 생각만으로 기계를 움직이는 뇌-기계 인터페이스 기술을 비롯해 파킨슨 병 등 뇌질환 치료를 위한 뇌심부 자극기 등 다양한 인체 삽입형 의료기기들이 개발돼 의료 현장에서 활용되고 있다.

하지만 인체에 삽입되는 기기는 주위 생체조직에 면역반응을 유도하고, 이로 인한 기기의 성능 저하로 장기간 사용이 어렵다. 뇌심부 자극기나 브레인칩 역시 뇌에 삽입되면 미세아교세포 등 뇌면역세포의 작용으로 안정적인 동작이 저해되고, 기기 수명이 단축되어 교체를 위한 추가적인 수술이 필요하다.

연구팀은 "개발한 코팅 기술은 뇌 뿐아니라 다른 인체 부위 삽입 기기에도 활용이 가능하며, 관련 기기의 수명을 획기적으로 연장할 수 있을 것"이라며, "인체 삽입형 의료기기의 교체 주기를 획기적으로 늘려 빠른 상용화에도 기여 할 것으로 기대한다"라고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 '어드밴스드 사이언스(Advanced Science)' (IF: 16.80 JCR 분야 상위 5.255%) 에 표지논문으로 선정됐다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr