삼성증권, 'ISO 14001' 획득..."환경경영체제 구축"

'ISO 14001'은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 인증으로 환경감사(ISO 14010 시리즈), 환경성과평가(ISO 14030 시리즈) 등 환경경영 규격 시리즈 중 하나다.

'ISO 14001'은 그 중에서도 환경경영체제에 대한 인증을 받은 것이다. 기업이 환경경영을 중요한 기준으로 삼고 이를 체계적으로 관리할 체계를 갖추고 있는지를 종합적으로 평가해 인증 받았다고 볼 수 있다.

삼성증권은 이번 'ISO 14001' 국제인증을 통해 ESG(환경·사회·지배구조)의 중요 요소 중 하나인 환경 경영을 체계적이고 효율적으로 운영하기 위한 프로세스를 구축했다.

삼성증권 관계자는 "환경경영에 대한 사회적인 관심과 요구가 지속적으로 증가하고 있다"면서 "앞으로도 국제적 표준에 맞춰 지속 가능한 성장을 해나갈 수 있도록 관련 활동을 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.

