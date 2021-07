[클릭 e종목] "플랫폼 기업으로 나아가는 하이브, 위버스 가치는 5.5兆"

신규 콘텐츠 누적 효과 가속

[아시아경제 이민우 기자] 아이돌 방탄소년단(BTS)의 소속사 하이브가 내놓은 통합 플랫폼 '위버스'의 가치가 5조원을 웃돈다는 분석이 나온다. 신규 콘텐츠들이 꾸준히 제적되면서 콘텐츠 누적 효과가 매출 상승을 이끌고 있다는 설명이다.

9일 한국투자증권은 하이브의 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 38만원으로 11.8% 상향했다. 전날 종가는 29만4000원이었다. 엔터테인먼트 사업에 대한 목표 주가수익비율(PER)은 50배로 유지했지만 위버스 플랫폼의 가치를 4조원에서 5조5000억원으로 높였기 때문이다.

위버스의 가치는 유료구독자(PU) 270만명, PU당 가치 200만원을 가정해 산출됐다. 박하경 한국투자증권 연구원은 "위버스의 월간활성사용자(MAU)는 500만명 수준이나 국내외 아티스트 신규 채널 개설 및 올해말 300만명에 달하는 MAU를 확보한 네이버 브이라이브(V-Live)와 통합 플랫폼을 출범시키면서 2022년 평균 MAU는 4500만명에 이를 것"이라고 분석했다. 다만 위버스의 기존 유료 구독자 비율은 7~8% 수준이나 이용자 수 급증시 유료 구매를 하지 않는 일반 이용자도 대거 유입되는 만큼 유료 구독자 비율을 소폭 하락한 6%로 가정했다고 설명했다.

통상 PU당 가치는 유료구독자당매출(ARPPU)에 연동돼 움직인다. 아프리카TV의 경우 올해 1분기 ARPPU는 18만원으로 지난해 평균 대비 18% 오르면서 PU당 가치도 324만원으로 23% 높아졌다. 박 연구원은 "위버스의 ARPPU도 지난해 평균이 81달러(약 9만2620원)로 추정돼 전년 평균 64달러 대비 27% 상승했다"며 "콘텐츠 누적 효과 및 신규 채널 효과로 2022년 ARPPU는 110달러에 달할 것으로 가정해 위버스의 인당가치를 200만원으로 산정했다"고 설명했다.

한편 신규 콘텐츠들이 꾸준히 제작되면서 콘텐츠 누적 효과로 하이브의 온라인 매출 상승이 예상된다. 지난해 하이브의 온라인 매출은 2430억원으로 전년 726억원 대비 3배 넘게 증가했다. 비중도 전체 매출에서 차지하는 비중도 12%에서 31%로 올랐다. 올해 1분기에도 온라인 매출 비중은 29%에 이른다. 박 연구원은 "타사 아티스트들도 여럿 입점 중으로 올해 상반기에만 15개의 아티스트가 새로 채널을 개설해 현재 위버스 내에는 28개 채널이 운영되고 있다"며 "MAU는 3지난해 3분기부터 정체되고 있지만 하반기 블랙핑크, 내년 UMG 및 이타카 아티스트 합류 시 급격히 상승할 것"이라고 내다봤다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr