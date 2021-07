[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 대형폐기물 배출 신청부터 결제까지 할 수 있는 앱 '빼기' 서비스를 오는 12일부터 본격 시행한다고 8일 밝혔다.

창원시에 따르면 최근 3년간 대형폐기물 처리 건수 및 처리량은 2018년 42만3298건(8230t), 2019년 44만2743건(8457t), 2020년 54만4581건(10만86t)이다.

이처럼 대형 폐기물 처리량이 증가하는 가운데 기존 대형폐기물 배출 신청은 시간과 장소 제약으로 시민이 불편했다.

이에 시는 지난 4월 주식회사 같다와 대형폐기물 배출 모바일 앱 '빼기' 서비스를 도입키로 협약했다.

오는 12일부터 대형폐기물 배출 신청부터 결제까지 전 과정을 앱에서 처리할 수 있다.

한편 '빼기' 앱을 통해 혼자 버릴 수 없는 무거운 폐기물을 내려주는 '내려드림' 및 '중고매입'도 이용할 수 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr