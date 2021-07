2022년부턴 '도포·첩합 표시' 제품은 종량제봉투에 담아 배출해야

'분리배출 표시에 관한 지침' 일부개정

내년 출시 제품부터 적용

도포·첩합 표시 제품은 종량제봉투에 담아 배출해야

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 소비자의 올바른 분리배출을 돕고 생산자의 자체적인 포장재질·구조 개선을 유도하기 위해 복합재질과 같이 실제 현장에서 재활용이 어려워 잔재물로 처리되는 포장재를 대상으로 2022년부터 '도포·첩합 표시'를 도입한다.

환경부는 이 같은 내용을 담은 '분리배출 표시에 관한 지침' 일부개정안을 9일 발령한다고 8일 밝혔다.

이번 개정안은 올해 2월24일 행정예고 이후 식품·화장품 업계를 비롯한 포장재 생산자, 재활용업계, 시민사회 등 이해관계자의 의견수렴을 여러 차례 거친 후 마련됐다.

도포·첩합 표시 대상에는 종이팩, 폴리스티렌페이퍼(PSP), 페트병 및 기타 합성수지 용기·트레이류 포장재의 구성 부분에 금속 등 타 재질이 혼합되거나 도포, 첩합 등의 방법으로 부착돼 소비자가 별도 도구를 사용하지 않고서는 해당 부분을 분리할 수 없는 경우가 해당된다. 도포·첩합 표시가 붙은 제품·포장재는 분리배출 대신 종량제봉투에 담아서 배출해야 한다.

또 일반 파지의 재활용 과정에서 재질·구조가 다른 살균팩과 멸균팩이 섞여 들어가 생기는 문제를 최소화하기 위해 기존 종이팩 포장재에 대한 분리배출 표시를 '종이팩' 표시 대신 '일반팩(살균팩)'과 '멸균팩'으로 구분해 표시하도록 했다.

이번 분리배출 표시 제도는 개정안 시행일인 내년 1월 1일 이후에 새로 출시 및 제조되는 제품·포장재부터 적용될 예정이다. 환경부는 업계 부담을 줄이기 위해 기존 출시 제품·포장재의 2023년도 제조분까지는 기존 표시와 새로운 표시를 모두 허용할 방침이다.

