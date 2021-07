깨끗한나라, '제16회 대한민국 환경대상' 수상

[아시아경제 이준형 기자] 깨끗한나라는 '2021 제16회 대한민국 환경대상'에서 산업·오염물질저감 부문 대상을 수상했다고 8일 밝혔다.

대한민국 환경대상은 친환경 활동을 장려하기 위해 대한민국 환경대상 위원회가 제정한 상이다. 제품 생산, 유통, 소비, 서비스 등의 과정에서 친환경 노력을 기울인 단체와 개인에게 상을 수여한다. 올해는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영과 탄소중립, 환경행정, 자원순환, 오염물질저감 등에 초점을 맞춰 평가가 진행됐다.

깨끗한나라는 지속가능한 경영을 위한 노력을 인정받아 이번 상을 수상하게 됐다는 게 회사의 설명이다. 깨끗한나라는 2018년부터 지난해까지 환경설비에 482억원을 투자했다. 이 같은 투자로 지난해에는 2018년 대비 대기오염물질 16%, 온실가스 배출량 11%, 공업용수 사용량 12%를 감축하는 성과를 냈다.

깨끗한나라 관계자는 "고지를 재활용해 판지를 생산하는 등 자원순환 사업을 위해 꾸준히 노력했다"면서 "앞으로도 환경을 위한 연구개발과 투자를 지속하겠다"고 말했다.

