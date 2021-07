수도권 매립지 포화시기 더 늦추나

대체매립지 2차 공모 무산 대비

환경부, 반입 추가제한 검토

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부가 오는 2025년인 수도권 매립지 포화시기를 늦추기 위해 반입제한 대상에 사업장 폐기물 등을 포함하는 방안을 검토하고 있다. 9일까지 진행중인 수도권 대체매립지 후보지 재공모가 무산될 가능성이 커지자 쓰레기 반입량을 더 줄여 매립지 포화시기를 최대한 늦추는 고육지책이다.

환경부 관계자는 8일 "대체매립지 재공모가 무산될 가능성에 대비해 반입량 추가 감축 방안을 검토하고 있다"며 "구체적인 방안을 마련해 조만간 발표할 것"이라고 말했다.

환경부가 검토하는 쓰레기 반입 추가 감축방안의 골자는 사업장 폐기물이다. 사업장 폐기물에는 쓸 수 없는 고무, 금속, 5t 이하 건설 폐기물 등이 해당된다. 현재 생활과 건설폐기물은 반입량을 줄이기로 결정했고 사업장 폐기물만 남은 상태다. 수도권매립지관리공사에 따르면 올 1~5월 기준 현재 사용중인 수도권 매립지 3-1매립장으로 반입되는 폐기물 가운데 사업장에서 나오는 쓰레기가 51.8%로 절반 이상을 차지한다. 생활·건설폐기물 비중은 각각 27.1%와 21.1%다.

환경부는 매립지 반입량의 절반을 넘는 사업장 폐기물에 대해선 소각, 재활용 등으로 매립장 반입을 줄이는 방안을 검토하고 있다. 다만 구체적인 방법에 대해선 인천, 서울, 경기 등 지자체가 참여하는 4자 협의를 통해 마련하겠다는 입장이다.

환경부가 쓰레기 줄이기에 사활을 거는 것은 대체 매립지 확보가 쉽지 않기 때문이다. 올 1월14일부터 4월14일까지 대체 매립지 입지후보지 1차 공모와 5월10일부터 7월9일까지 2차 공모에 이어 현재 진행중인 3차공모까지 지자체 문의 자체는 하나도 없었다. 지난해 인천시는 ‘2025년 수도권 매립지 종료’를 선언한 이후 더 이상 쓰레기를 받지 않는다는 방침을 고수하는 상황이다.

환경부는 최근 수도권 생활폐기물 직매립 금지 방침을 확정한 상태다. 이에 따라 매립장 사용 가능기간은 2025년보다 늘어날 수 있다. 이때부턴 종량제쓰레기를 선별해서 재활용하거나 소각한 후 소각재만 매립할 수 있게 된다. 환경부는 이번 조치로 수도권매립지에 반입되는 생활 폐기물 양이 80~90% 감축돼 매립되는 양 자체가 10~20%로 줄어들게 된다.

지난달 말 기준 3-1매립장의 매립량은 747만7182t, 매립률은 41.1%다. 올 1~6월 기준 일평균 1만112t이 매립됐는데 이는 계획량(하루 1만2000t)의 84.2% 수준이다. 계획보다 매립량이 적어 포화시기가 그만큼 늘어날 수 있다. 당장 내년 1월1일부턴 건설현장에서 발생하는 5t 이상의 폐기물, 즉 대형 건설폐기물 직반입이 금지된다.

