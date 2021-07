경기도서 첫 '캠필로박터균' 식중독 환자 발생

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 초복을 앞두고 캠필로박터균에 의한 식중독 주의보를 발령했다.

캠필로박터균은 주로 덜 익힌 가금류에서 검출되고, 요리 시 교차위험으로 감염될 가능성이 크다. 감염 시 대부분 자연 회복되나 설사, 복통, 발열 등의 증상이 일주일까지 지속될 수 있다.

경기도보건환경연구원은 주로 닭고기에서 검출되는 '캠필로박터균'에 의한 식중독 환자가 올해 처음 발생했다며 오는 11일 초복을 앞두고 주의를 당부했다.

도 보건환경연구원에 따르면 지난 달 28일 화성시의 한 사업장에서 닭고기로 만든 요리를 먹고 6명이 식중독 의심 증세를 보여 조사한 결과 이 중 3명에게서 캠필로박터균(제주니균)이 검출됐다.

오조교 경기보건환경연구원장은 "무더운 여름철 식중독 발생에 특별히 주의해야 한다"며 "특히 다가오는 초복에 식중독을 예방하려면 반드시 익혀 먹고, 닭고기 조리 과정에서 위생 수칙을 준수해 캠필로박터균에 의한 교차오염을 방지해야 한다"고 당부했다.

도내 캠필로박터균 검출 현황을 보면 2019년 48명으로 모두 7~8월에 집중적으로 발생했다. 지난해에는 27명이 발생했다.

