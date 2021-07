현대차 노조 파업 가결 … 찬반투표서 83.2% 조합원 찬성, 12일 이후 돌입 수순

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 현대자동차 노조원은 결국 파업을 선택했다.

노조는 7일 열린 찬반 투표에서 예상대로 파업을 가결했다. 조합원 4만8599명 가운데 4만3117명이 참여해 3만5854명이 찬성, 찬성률 83.2%로 압도적인 파업 표를 던졌다.

지난달 30일 중앙노동위원회에 신청한 노동쟁의 조정결과에 따라 오는 12일 이후 파업에 돌입할 여건을 갖췄다.

노조는 파업 가결에 따라 중앙쟁의대책위원회를 꾸리고 실제 파업 여부를 논의키로 했다.

2019년 교섭에서 한·일 무역분쟁이 주요 명분이었고, 지난해 교섭에선 코로나19 사태를 이유로 모두 무분규 타결했다. 이번에 파업이 최종 확정되면 3년 만에 파업을 맞는다.

노조 관계자는 “휴가 전 타결을 원하고 사측이 납들할만한 안을 가지고 교섭을 요청해 온다면 언제든지 응할 것”이라고 말했다.

이번 교섭에서 노조는 임금 9만9000원(정기·호봉승급분 제외) 인상과 성과금 30% 지급, 만 64세까지 정년연장, 국내 공장 일자리 유지 등을 요구했다.

반면 회사는 기본급 5만원 인상(호봉승급분 포함), 성과금 100%+300만원, 품질향상 격려금 200만원, 10만원 상당 복지포인트 지급 등을 제시했으나 노조의 거부로 결렬됐다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr