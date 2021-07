"정권재창출 적임자는 나"…與 8룡, 5분간 공약 PT 경쟁

'민주당 정신' 강조하며 5분간 대표공약 발표

[아시아경제 오주연 기자] 8명의 더불어민주당 대선주자들이 프레젠테이션(PT) 형식의 비전 경쟁을 벌였다. 이들은 대통령 취업준비생이라는 콘셉트로 각각 5분간 자신의 대표 공약을 제시했다.

7일 경기도 파주시 연 스튜디오에서 열린 정치언팩쇼에서 첫 주자로 나선 이재명 경기도지사는 "국가를 함께 만들어 사는 이유는 더 안전하고 나은 삶을 위해서"라며 "억강부약·대동세상, 이것이 정치이고 제가 할 역할"이라고 강조했다. 그는 대전환의 위기를 경제 재도약의 기회로 만드는 것을 과제로 꼽고 "위기에는 강력한 정부가 필요하다. 대대적인 인프라 확충과 산업경제 재편을 강력히 추진하겠다"면서 이를 위해 "기본소득, 기본주택, 기본금융 등 복지확대가 국민의 삶을 개선할 뿐 아니라 우리 경제를 한발자국 더 성장 사회로 밀어낼 것"이라고 발표했다.

이낙연 전 대표는 민주당의 정신을 강조하며 '적통'을 내세웠다. 김대중·노무현·문재인 대통령의 주요 성과를 열거한 이 전 대표는 "세 분의 대통령의 꿈과 성취를 계승하고 발전시키는 것 그것이 우리의 의무"라며 "세 분의 대통령이 이루지 못한 꿈을 완성하는 일 또한 우리 책임"이라고 말했다. '민주야' 삼행시 선택 코너에서도 그는 '(민)주당의 적통을 잇는, (주)인공이자, (야)당을 꺾을 수 있는 유일한 후보는 이낙연'이라고 했다.

정세균 전 국무총리는 발표 곳곳에 배경음악을 활용, 김광석의 '일어나'와 민주당 당가 등을 넣었다. 그러면서 "정권 재창출을 위한 필승 후보가 필요하다"면서 "도덕성과 유능함으로 당을 하나로 통합해 반드시 정권 재창출을 이뤄내고 승리하겠다. 이기는 통합의 리더십, 정세균을 선택해달라"고 강조했다.

추미애 전 법무부 장관도 노무현 전 대통령을 서두에 꺼냈다. 그는 "'사람 사는 세상, 노무현 대통령의 꿈', 그 꿈이 우리들 가슴에 노란 깃발이 돼 펄럭이고 있다"며 "정의·공정·법치라는 정공법으로 양극화와 불공정에 맞서 싸우겠다"고 말했다. 또한 "민주당은 촛불정신으로 돌아와야 한다"며 "정신도, 심장도 민주당으로 무장하자"고 했다.

김두관 의원은 "대통령이 돼 부동산 문제를 근본적으로 해결하기 위해 전국을 5개 메가시티와 2개의 특별자치도로 개편하겠다"며 "연간 10조 원을 들여 국민기본자산제를 시행, 청년의 계층이동이 가능하게 하겠다"고 말했다.

최문순 강원도지사는 완전고용을 추구하는 '고용복지국가'를 강조하며 '취직사회책임제·육아사회책임제·교육사회책임제·주택사회책임제 등 4대 책임을 제시, 각각 전국화하겠다고 약속했다.

박용진 의원은 유치원 3법, 재벌개혁·현대차 리콜 등 자신의 주요 의정 성과를 소개하며 자신의 대선 슬로건인 '발상전환의 정치'를 강조했다. 또한 이재명 지사를 향해 "기본소득에 얼마나 증세를 하려느냐"면서 저격을 이어갔다.

양승조 충남도지사는 주4일 근무제 등을 제시하고, '윤석열·최재형 방지법'을 제정하겠다고 공약했다. 이에 나머지 주자들은 박수를 치며 공감의 뜻을 나타내기도 했다.

이날 발표 후 이재명 지사는 기자들과 만나 "강한 것보다는 부드러운 게 더 힘이 세다는 것을 알게될 것 같다"면서 "계곡의 모난 돌덩이였다가 흘러흘러 강까지 왔더니 호박돌이 된 것 같다"고 말했다.

이 전 대표는 향후 반명연대를 통한 단일화 가능성에 대해 묻는 기자들의 질문에 "상상하시는 그런 일이 바로 있거나 그러지는 않을 것"이라며 여지를 남겼다.

