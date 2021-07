김승남 의원, 강진 호우 피해 현장 살펴

“전복양식 피해 복구 당 차원 노력하겠다”

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군(군수 이승옥)은 7일 오전 김승남 의원(더불어민주당 고흥·보성·장흥·강진군), 이승옥 군수와 군 관계자들이 지난 5일부터 7일까지 폭우로 피해를 본 마량의 한 전복양식장을 찾아 주민들을 위로하고 대책 마련에 나섰다고 밝혔다.

현재 강진군 전복양식 어가는 31가구로, 40㏊의 면허지에서 총 2261만 미(9400칸)를 해상가두리에서 양식 중이며, 이번 폭우로 인한 피해액은 200억원에 달하는 것으로 추정된다.

피해 어민들은 “이제 장마가 시작인데, 인근 댐 방류도 시작되면 민물이 계속 들어와 전복 폐사량은 더욱 증가할 것이라”며 한목소리로 대책 마련을 요구했다.

군 관계자는 “이번 집중호우로 사내·만덕 간척지의 담수 방류가 시작되면서 바닷물의 염도가 15‰ 이하로 낮아지고 담수에 섞인 황토가 전복의 숨구멍을 막아 대량 폐사된 것으로 추정된다”며 “정확한 피해 원인 조사를 여수시 남해수산연구소에 의뢰할 계획이다”고 말했다.

이승옥 군수는 “전복피해액은 특별재난지역 선포를 행정자치부에 건의해 피해 어민들이 적절하게 보상받을 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

김승남 의원은 “담수 유입으로 인한 저염분화도 재난 및 안전관리 기본법에 포함될 수 있도록 법 개정을 정부에 요구하고, 더 피해가 발생하지 않도록 당 차원에서 다각적인 노력을 기울이겠다”고 전했다.

