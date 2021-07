[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 7일 오후 화성시 롤링힐스에서 열린 ‘전국다문화도시협의회’ 제10회 정기회의를 마친 후 참석자들과 기념촬영을 했다.

이날 회의는 대면회의와 비대면 영상회의를 병행하여 진행, 기초지자체단체장 등 참석자들은 다양한 다문화 정책에 대해 논의하고 주요 안건을 심의?의결하는 시간을 가졌다. 특히 이 자리에서 채 구청장은 미등록 외국인 아동의 인권보장을 위한 사회보장 번호를 도입할 것을 제안했다.

채현일 구청장은 "외국인 주민이 우리 사회의 구성원으로서 함께 공존하며 살아갈 수 있도록 협의회와 긴밀하게 협조하며, 더불어 잘 사는 탁 트인 영등포를 만들기 위해 더욱 힘쓰겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr