김성일 전남도의원 ‘자랑스러운 혁신한국인 대상’ 수상

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회는 7일 김성일 부의장(더불어민주당·해남1)이 ‘2021 자랑스러운 혁신 한국인·파워브랜드 대상’ 의정활동 부문 대상을 받았다고 밝혔다.

‘자랑스러운 혁신 한국인·파워브랜드 대상’은 스포츠조선이 한 해 동안 국가발전과 사회공헌에 이바지한 인물, 기업, 기관·단체 등에 수여하는 상으로 서류와 현장 심사를 거쳐 분야별로 수상자를 결정한다.

의정 분야에서 혁신한국인 대상을 받은 김성일 부의장은 탁월한 지도력을 통해 전남도 지역경제 발전을 위한 노력을 인정받아 수상했다.

김 부의장은 농업생산기반 유지와 농업인력을 확충할 수 있도록 ‘농업 분야 조세감면 제도 개선 촉구 건의안’을 정부에 건의하고 ‘김치산업 육성 및 진흥에 관한 조례안’을 제정해 전남 농어업인의 소득증대와 지역경제 활성화에 이바지했다.

김성일 부의장은 “지역주민의 의견을 경청하고 지역 현안 해결을 위해 발로 뛴 결과 이렇게 뜻깊은 상을 받게 됐다”며 “앞으로도 지역주민의 애로사항이 무엇인지 현장에서 소통하며 지역 현안 해결을 위해 적극적인 의정활동을 이어 나가겠다”고 소감을 밝혔다.

한편 김성일 부의장은 제10·11대 전남도의원으로서 제11대 전반기 농수산위원장을 역임했고, 현재 후반기 부의장을 맡아 의정활동을 펼치고 있다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr