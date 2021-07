순천전자고 정건용, 지방공무원 임용시험 ‘합격’

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 순천전자고등학교는 ‘2021년도 제1회 전라남도교육청 지방공무원 임용시험’에 전자기기과 3학년 정건용 학생이 시설관리직 공무원으로 최종 합격했다고 7일 밝혔다.

순천전자고등학교에 따르면 이번 지방공무원 임용시험에서 지방공무원 시설관리직 공무원은 10명을 선발했고, 98명이 지원해 9.8대 1의 경쟁률을 나타냈다.

순천전자고는 학생의 진로 희망을 조사하고 분석해 1학년부터 체계적으로 맞춤형 교육을 했다. 특히 공무원 시험 공고 이후 필기시험 과목인 한국사와 사회를 집중적으로 공부할 수 있도록 교재와 별도 학습공간을 제공했고, 또 2차 면접 준비를 위해 교사와 함께 모의 면접도 진행했다.

정건용 학생은 “중학교 성적은 우수하지 않았으나, 순천전자고에 진학한 후 맞춤식 교육에 꾸준히 참여해 좋은 결과를 얻었다”며 “항상 응원하고 지원해줘 감사하며 앞으로 성실하고 청렴한 공무원이 되겠다”고 소감을 밝혔다.

김정선 교장은 “진로 희망 조사를 통해 맞춤식으로 1학년부터 공무원반, 공채반, 부사관반, 국가기술자격취득반 등을 운영하고 있다”며“열정과 헌신으로 학생 지도에 힘써준 교직원들에게 감사하다”고 전했다.

