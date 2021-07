주중 한국대사관, 유학생 대상 금융권 채용 상담회 개최

자기소개서 작성 및 면접 요령 등 꿀팁 전수

KEB하나은행 등 금융권 유학생 23명 인턴 채용키로

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 주중 한국대사관과 금융감독원 베이징사무소는 7일 재중 한국 유학생을 대상으로 '금융권 직무설명회 및 인턴 채용 상담회'를 개최했다.

베이징 한국문화원에서 개최된 이날 행사에는 베이징과 톈진(천진)에서 유학 중인 대학생 등 금융권 관계자 100여 명이 참석했다. 현장 참석이 어려운 학생들을 위해 온라인 중계도 병행했다. 행사는 크게 1부 직무설명회 및 선배와의 대화, 2부 인턴 채용 계획 및 1대1 상담으로 나눠 진행됐다.

유복근 한국대사관 경제공사는 인사말에서 "최근 기업들이 수시채용을 늘리는 등 한국의 채용 트렌드가 변화하고 있다"면서 "대사관은 유학생들이 중국에서 인턴 등 다양한 직무경험을 할 수 있는 기회를 제공하기 위해 노력하겠다"라고 말했다.

은행권에선 신한은행과 KEB하나은행, IBK기업은행, KB국민은행이 참석했다. 보험권은 현대해상과 코리안리, 서울보증보험 등이 참석, 각 사의 인재상과 인사제도, 취업전략 등을 소개했다. 특히 자기소개서 작성 및 면접 요령 등 취업 준비생들이 가장 궁금해하는 합격 비법(꿀팁)을 소개하기도 했다.

KEB하나은행이 이날 8명의 인턴 채용 계획을 발표하는 등 한국 금융회사들은 이번 행사를 통해 모두 23명의 인턴을 채용한다. 희망 유학생들과는 1대1 현장 면접도 실시했다.

송현도 한국대사관 금융관은 "중국 정부가 금융시장을 개방, 중국 금융시장이 더욱 커질 것"이라며 "유학생의 전문 지식이 앞으로 많이 필요해질 것"이라고 말했다.

주중 한국대사관은 앞으로 금융뿐 아니라 여러 산업 분야에서 유학생을 대상으로 직무설명회 및 인턴 채용 상담회를 개최할 예정이다.

