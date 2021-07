최근 3년 여름철 하천 급류로 고립, 연평균 36명 달해…8월 사고, 89%로 가장 많아

최근 3년간 하천 급류 고립사고로 총107명 구조, 풍수해 관련 3972건 안전조치

서울시 소방재난본부, 호우특보 시 비상근무체계 가동…한강 시민수상구조대도 운영

[아시아경제 임철영 기자] 최근 3년 6~9월 사이 서울시내 하천 급류로 인한 고립사고로 107명이 구조됐고 풍수해와 관련해 3972건의 안전조치가 이뤄진 것으로 집계됐다.

8일 서울시 소방재난본부가 풍수해 대비 시민안전 정보 제공을 위해 최근 3년간 풍수해 긴급구조대응 현황에 대한 통계를 분석한 결과 연평균 35.7명이 하천 급류로 인해 고립된 이후 구조됐다. 연도별로는 2018년 3명, 2019년 14명, 2020년 90명으로 지난해 대폭 증가했다.

특히 지난해는 호우특보 18회를 포함해 강우 관련 특보가 24회 발령됐으며 장마 또한 역대 최장기간(54일)을 기록했다. 이에 계곡 및 도림천 등 하천의 범람으로 예년에 비해 인명구조가 크게 늘었다. 하천별 세부 구조현황은 도림천이 47명(43.9%)으로 가장 많았고 북한산 내 삼천사 계곡이 40명(37.4%)으로 뒤를 이었다. 도림천 및 삼천사 계곡 구조출동이 전체의 81.3%를 차지했다.

월별로는 8월이 95명(88.9%)으로 가장 많았고 7월 6명, 6월·9월 3명 등의 순이었다. 지난해 발생한 제8호 태풍 '바비(BAVI)'를 포함해 강우가 8월에 집중된 영향으로 풀이된다.

소방재난본부 관계자는 "국지성 호우나 한강 상류의 팔당댐 방류에 따라 순식간에 불어난 물로 하천에 고립되는 경우가 많다"며 "비 예보가 있으면 하천 인근의 산책로, 생활체육시설 등의 이용을 자제해 주시고 혹시 급류에 고립될 경우 지체 없이 119로 신고하여 주실 것을 당부드린다"고 말했다.

또한 풍수해 대비 긴급구조대응 기간에 소방력이 출동한 안전조치는 3972건으로 유형별로 배수지원이 1022건(25.7%)으로 가장 많았으며 가로수 692건(17.4%), 간판 417건(10.5%) 순으로 많았다.

서울소방재난본부는 지난 5월 15일부터 ‘풍수해 대비 긴급구조대응 대책’을 통해 호우특보 시 비상상황근무체계 가동, 구조보트 등 인명구조장비 100% 가동태세 유지, 수난인명구조장비함 합동점검, 배수·급수·비상전력 지원 등을 추진하고 있다.

이 밖에 7~8월 2개월간 한강공원 등에 시민수상구조대를 운영한다. 의용소방대원 34명을 포함해 51명으로 구성된 시민수상구조대는 물놀이시설 안전관리, 수상안전 예방순찰 등을 통해 한강 수변 안전사고 예방에 적극 나설 방침이다.

최태영 서울소방재난본부장은 “여름철 집중호우 등으로부터 시민의 안전을 확보하고자 긴급구조대책을 추진하고 있다”며 “기상특보 발령시 무엇보다도 안전을 우선해주시길 당부드린다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr