장석웅 전남교육감, 집중호우 피해 학교 방문

해남 현산초·진도중 방문, 피해 긴급 복구 지원

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감은 7일 오후 집중호우로 피해를 입은 해남현산초등학교와 진도중학교를 방문해 현장의 피해상황을 점검했다.

전남도교육청에 따르면 지난 5일부터 7일까지 전남에 쏟아진 집중호우로 일선 학교 현장에 피해가 발생했다. 특히 이틀 동안 400mm 이상의 강우량을 기록한 해남·진도 지역 5개 학교는 누수 및 침수 피해를 입은 것으로 조사됐다.

이에 도교육청은 6일 하루 동안 해남과 진도 지역 6개 학교에 대해 등교시간 조정, 원격수업 전환 등의 조치를 취했고, 재난대응반을 구성해 추가 피해예방 및 조기 복구 지원에 나섰다.

도교육청은 장마전선의 영향으로 집중호우가 당분간 계속될 것으로 예보됨에 따라 22개 시·군 교육지원청과 비상연락체계를 유지하며 피해상황에 신속하게 대응하기로 했다. 또 필요 시 등·하교 시간 조정 등 학사일정도 탄력적으로 운영하도록 했다.

장 교육감은 “이번 장맛비가 전남에 집중되면서 많은 피해가 발생하고 있다”며 “신속하게 복구해 학생과 교직원 안전을 확보한 가운데 학사운영을 정상화해줄 것”을 지시했다.

이어 “당분간 집중호우가 자주 발생할 것으로 예상되는 만큼 더 이상의 피해가 발생하지 않도록 만전을 기해달라”고 당부했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr