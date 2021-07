도쿄에 코로나 긴급사태 재선포키…올림픽 무관중될 듯

[아시아경제 조현의 기자] 올림픽을 앞둔 도쿄 지역에 코로나19 대응을 위한 긴급사태가 다시 선포되는 쪽으로 가닥이 잡혔다.

교도통신은 일본 정부가 도쿄에 내달 22일까지 시한으로 긴급사태를 다시 선포한다는 방침을 여당측에 전달했다고 7일 보도했다.

도쿄 지역에 긴급사태가 선포되면 작년 4월 이후 4번째가 된다.

일본 정부는 8일 스가 요시히데(菅義偉) 총리 주재로 코로나19 대책본부 회의를 열어 오는 11일까지 시한으로 도쿄, 오사카 등 10개 도도부현(都道府縣·광역자치단체)에 코로나19 방역 대책으로 적용 중인 '만연 방지 등 중점조치'(이하 중점조치)를 연장할지와 이 조치보다 수위가 높은 긴급사태를 도쿄에 다시 선포할지 결정할 예정이다.

스가 총리는 7일 저녁 관저에서 다무라 노리히사(田村憲久) 후생노동상, 니시무라 야스토시(西村康稔) 경제재생상 등 코로나19 대응 업무를 관장하는 각료들과 코로나19 대책을 논의한 뒤 취재진을 만나 "도쿄의 감염자가 증가하는 경향을 보이고 있다"며 "만전의 체제로 감염을 억제하고자 한다"고 말했다.

그는 "현재 (오키나와에 적용 중인) 긴급사태와 중점조치를 어떻게 할지 내일(8일) 전문가 회의의 의견을 구하겠다"며 "(발효·연장) 기간이나 구체적인 대책에 대해서도 내일 결정할 생각"이라고 덧붙였다.

스가 총리는 이날 관계 각료들과 논의한 내용을 자세히 밝히지는 않았다.

그러나 일본 언론은 스가 총리가 "만전의 체제"로 코로나19에 대응하겠다고 언급한 점 등을 근거로 도쿄에 적용 중인 중점조치가 긴급사태로 상향될 것으로 관측하고 있다.

도쿄도(都)는 이날 새롭게 확인된 코로나19 감염자가 920명이라고 발표했다.

도쿄 지역의 하루 확진자가 900명을 넘은 것은 긴급사태가 발효 중이던 지난 5월 13일(1010명) 이후 약 8주 만이다.

지난 7일간의 도쿄 지역 일평균 확진자 수는 631.7명으로, 1주 전과 비교해 24.3% 늘어나는 등 증가폭이 커지고 있다.

인구가 약 1400만 명인 도쿄는 여러 지표 가운데 신규 감염자가 하루 500명을 웃돌면 긴급사태 선포 상황(폭발적 확산)으로 분류된다.

도쿄에 지난달 21일 해제된 긴급사태를 다시 선포하는 쪽으로 가닥이 잡힘에 따라 오는 23일 개막하는 도쿄올림픽은 무관중 경기로 치러질 것으로 보인다.

일본 정부와 대회 조직위원회, 도쿄도(都)는 지난달 21일 국제올림픽위원회(IOC), 국제패럴림픽위원회(IPC)와 개최한 올림픽 5자 회의에서 경기장당 수용 정원의 50% 범위에서 최대 1만 명까지 국내 관람객 입장을 허용키로 하면서 이달 12일 이후로도 긴급사태나 중점조치가 적용되는 상황이라면 무관중 개최를 포함하는 대책을 강구하기로 했다.

올림픽 5자는 8일 코로나19 대책본부 회의 결과에 맞춰 제한적으로 받기로 했던 관중 수용 문제를 다시 논의할 예정이다.

현재로서는 모든 경기를 무관중으로 여는 방안이 유력하다는 관측이 나오고 있다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr