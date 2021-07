신원분명 사저 침입

[아시아경제 조현의 기자] 조브넬 모이즈 아이티 대통령이 괴한들에 의해 피살됐다.

7일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 아이티의 클로드 조제프 임시총리는 "신원 불명의 사람들이 지난 밤사이 모이즈 대통령의 사저를 침입해 그에게 총을 쏴 살해했다"고 발표했다.

영부인도 현재 병원에 입원 중이라고 AP통신이 전했다.

조제프 임시총리는 "피살된 모이즈 대통령을 대신해 국정을 수행한다"고 밝혔다.

극심한 빈곤과 자연재해 등으로 오래 신음하고 있는 아이티에선 최근 정치·사회 혼란이 심화했다. 정부의 부패와 무능, 치안 악화에 항의하며 모이즈 대통령의 퇴진을 요구하는 시위가 이어져 왔다.

