이재명 대통령 만들기 ‘목포민주평화광장’ 공식 출범

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 이재명 대통령 후보의 지지 모임인 ‘목포민주평화광장’이 김대중노벨평화상기념관에서 ‘민주와 평화·공정’의 가치 실현을 위해 시민들의 뜻을 모아 공식 출범했다.

지난달 20일 창립추진위원회를 구성해 조요한 국회 입법연구소장을 상임대표로 장한웅(전국족구연합회 부회장), 이기정(전 목포시의원)을 공동대표로 선임하고 지난 6일 김대중노벨평화상기념관에서 90여 명의 지지자들과 함께 출범식을 진행했다.

출범식 행사는 코로나19 확산 방지를 위해 사회적 거리두기 방침에 따라 100명 미만에서 행사가 진행됐다.

조요한 상임대표는 더불어민주당 이해찬 당대표 부실장과 목포시 3선 시의원을 지낸 바 있으며, 현재 국회 입법연구소장으로 국회에서 활동하고 있다.

이날 출범식에 조정식 국회의원(민주평화광장 공동대표)은 축전으로 “김대중, 노무현, 문재인 정부의 정신을 계승 발전시키고, 새로운 미래와 시대정신을 준비해야 한다”고 전했다.

