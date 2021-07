네덜란드 총리 "文 리더십 높이 평가…반도체 협력 위해 양국 화상대화 개최"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 7일 오후 마크 루터 네덜란드 총리와 화상 정상회담을 갖고 양자 관계 발전방안과 한반도 지역정세, 실질 협력 등에 대한 논의를 가졌다. 이 자리에서 루터 총리는 "판문점 선언을 이끌어낸 문 대통령의 리더십을 높이 평가한다"며 반도체 협력을 위한 플랫폼으로 양국 화상대화를 제안하기도 했다.

박경미 청와대 대변인은 "양 정상이 '포괄적 미래지향적 동반자 관계'를 토대로 반도체, 4차산업 등 미래 지향적 실질 협력과 글로벌 무대에서의 협력을 넓혀 나가기로 했다"며 이같이 밝혔다.

정상회담에서 문 대통령은 "한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축을 위한 노력을 지속해 나갈 것"이라고 설명했고, 루터 총리는 "판문점 선언 등을 이끌어낸 문 대통령의 리더십을 높이 평가하며, 한반도 평화 정착을 위한 한국 정부의 노력을 전적으로 지지한다"고 밝혔다.

또 코로나19에도 불구하고 2020년 교역이 전년 대비 20% 증가한 점을 평가하며 양국간 경제협력 관계를 확대하자는 데 공감했다. 문 대통령은 "네덜란드 ASML사의 한국 극자외선 노광장비(EUV) 클러스터 투자가 한국 반도체 기업의 안정적인 공급망 구축에 기여할 것으로 기대한다"며 "양국이 반도체 산업에서 핵심 파트너로서 상호 보완적인 협력 관계를 더욱 발전시켜 나가기를 바란다"고 말했다.

이에 루터 총리는 "반도체 산업 협력을 심도있게 논의하기 위한 플랫폼으로 양국 화상 대화를 개최하자"는 구체적인 제안을 건네기도 했다.

문 대통령은 반도체 뿐 아니라 바이오, 수소, 미래차, 해운.물류, 스타트업, 스마트팜, 스마트시티를 포함한 다양한 분야에서 양국의 협력 범위가 넓어지기를 기대한다고 밝혔고, 루터 총리도 "양국이 첨단기술을 적용해 이러한 분야에서 상호 시너지 효과를 창출하기를 바란다"고 화답했다.

코로나19 대응 및 백신 생산과 관련한 협력 논의도 진행했다. 문 대통령은 "한국은 세계 2위의 바이오의약품 생산 능력을 바탕으로 코로나19 종식을 앞당기는데 기여할 것이며, 네덜란드와의 협력을 기대한다"고 말했고, 루터 총리는 "한국은 진단, 추적, 진료의 '3T'를 통해 잘 대응한 것을 알고 있다"며 네덜란드가 내년 백신 관련 포럼을 개최한다고 밝혔다.

문 대통령은 이 포럼에 우리나라도 참여하겠다는 의사를 밝혔다. 또 양 정상은 코로나19 대응을 위한 국제적 연대가 중요하다는 인식하에 국제보건기구(WHO), 코백스 선구매공약메커니즘(COVAX-AMC) 등 다자협의체를 통해 양국이 지속 협력해 나가기로 했다.

문 대통령은 "한국전쟁 당시 보여준 네덜란드 군인들의 희생과 용기를 한국 국민들은 결코 잊지 않을 것"이라며 "우리 정부는 아직 유해를 찾지 못한 네덜란드 참전용사를 끝까지 찾아 가족의 품으로 돌려드리기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 이에 루터 총리는 감사의 뜻을 표했다.

