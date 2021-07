車보험 흑자 전환되나…상반기 손해율 개선세

상위 4개사 상반기 손해율 78.5%~79.4%

지난해 보험료 인상·코로나로 차량 이동 줄어든 탓

[아시아경제 기하영 기자]올 상반기 자동차보험 손해율이 지난해보다 개선된 것으로 나타났다. 특히 상위 4개사의 손해율이 80% 아래로 떨어지면서 흑자 전환에 대한 기대감도 나오고 있다.

7일 손해보험업계에 따르면, 삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험 등 상위 4개사의 올 상반기 자동차보험 손해율은 78.5%~79.4%로 잠정 집계됐다.

자동차보험 손해율(합산손해율)은 전체 보험료 수입 대비 보험금 지출의 비율을 뜻한다. 사업운영비를 고려할 때 80%선이 손익분기점에 해당하는 것으로 알려졌다. 점유율이 85%에 달하는 4개사 모두 6개월간 손해율이 80%대 미만을 기록하면서 현재까지 흑자 상태라는 추측이 나온다.

상위 4개사 외에도 한화손해보험과 메리츠화재도 손해율이 각각 80.6%와 75.8%로 양호한 수준을 기록했다. 롯데손해보험, 흥국화재, 하나손해보험의 손해율은 84∼86.0%를 나타냈다. 다만 점유율이 1% 미만인 MG손해보험은 손해율이 96.2%로 적자 상태를 벗어나지 못하고 있는 것으로 집계됐다.

상반기 손해율 하락에 대해 업계에서는 지난해 초 보험료 인상효과가 반영된 것으로 보고 있다. 여기에 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기로 자동차 운행량이 감소하면서 손해율이 개선됐다는 설명이다.

다만 보험업계는 손해율 안정화를 논하기엔 이르다는 지적이다. 업계 관계자는 "장마가 본격적으로 시작되면서 평년보다 많은 비와 국지성 호우가 내릴 것으로 예상된다"며 "빗길 사고, 차량 침수 등으로 손해율 악화가 우려되고, 향후 정비요금 인상, 한방 진료비 등도 부정적 영향을 미칠 것으로 보인다"고 내다봤다.

