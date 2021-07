송영길 “박정희, 경부고속도로·포항제철 만든 것 대단한 성과”

[아시아경제 전진영 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 7일 “박정희 정권이 포항제철을 만든 것은 대단한 성과라고 생각한다”며 보수의 상징인 고(故) 박정희 전 대통령을 긍정적으로 평가하는 ‘우클릭’ 발언을 내놨다.

송 대표는 이날 오전 국회에서 열린 민주당 반도체기술특별위원회의에서 “오늘이 경부고속도로 개통일이다. 박정희 대통령 때 야당이 반대했지만 고속도로를 개통시키고 제철소를 만든 것은 국가발전을 위한 의미있는 일이었다고 평가한다”며 이같이 말했다.

그는 “박 전 대통령은 만주국 시절 (일본 야하타) 제철소를 벤치마킹한 중국 요둥성의 안산성의 제철소를 벤치마킹, 만주철도의 원료를 만든 현장을 경험했다”며 “그래서 포항제철이 만들어졌다”고 밝혔다.

송 대표의 이같은 발언은 반도체 산업 지원 필요성을 강조한 것이지만 기원을 박 전 대통령의 만주군 장교 시절에 둔 것으로 해석돼 논란이 예상된다. 송 대표가 포항제철을 벤치마킹했다고 주장한 야하타 제철소는 신일본제철(전 신일철주금)의 전신으로 한국인 강제징용 피해자들이 일했던 곳이다. 대법원은 지난 2018년 10월 강제징용 피해자가 신일철주금을 상대로 낸 손해배상 청구소송에서 원고 승소판결을 내렸다.

송 대표는 이날 정책의원총회가 끝난 뒤 기자들과 만나 “최근 ‘대깨문(문재인 대통령의 극성 지지자를 일컫는 말)’ 논란 등 당 대표가 오히려 리스크를 키우고 있다”는 지적에 “민주당이 변화하고 있고 국민들의 기대를 모으는 데 큰 역할을 하고 있다고 생각한다. 많은 당원들의 평가가 그렇다”고 밝혔다.

