오후 6시 기준 서울 489명 확진…1주 전보다 205명↑

[아시아경제 황윤주 기자] 7일 오후 6시까지 서울에서 발생한 코로나19 확진자가 전주보다 205명 늘었다.

서울시는 7일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 서울시 코로나19 확진자가 489명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

같은 시간대로 비교하면 전날(6일) 521명보다 32명 줄었지만, 지난주 수요일(6월 30일) 284명보다는 205명 늘었다.

서울의 하루 확진자 수는 지난해 말 '3차 대유행' 이후 감소해 올해 1월 중순부터 4월 초까지 대체로 100명대에 머물렀으나, 4월부터 늘어 지난달 29일에는 375명으로 치솟았다. 이후 엿새간 333→346→359→289→307→320명으로 확산세를 이어가다 7월 6일에는 583명으로 작년 초 코로나19 사태 발생 이후 역대 최대치를 기록했다.

7일에는 오후 6시까지 신규 확진자가 전날보다 줄긴 했지만, 이미 500명에 육박해 하루 전체 확진자 수는 500명대를 이어갈 가능성이 크다. 4차 대유행이 진행하는 양상이다.

이날 오후 6시 기준 서울의 신규 확진자 중 해외 유입은 6명이었고, 나머지 483명은 국내 발생이었다.

현대백화점 무역센터점 집단감염 관련 확진자가 20명이나 늘었다. 다른 집단감염에서 나온 신규 확진자는 영등포구 음식점(7월) 5명, 성동구 학원 5명, 성동구 초등학교 3명, 기타 집단감염 12명이다.

집단감염으로 관리되지 않는 기존 확진자 접촉 감염이 241명, 감염경로가 불명확해 조사 중인 사례가 197명이다.

이 시각 기준 서울의 코로나19 누적 확진자 수는 5만3013명이다. 이날 전체 확진자 수는 다음날인 8일 0시 기준으로 정리돼 오전에 발표된다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr