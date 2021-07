가짜 수산업자 측 "게이트가 아닌 그냥 단순 사기 사건" 주장

[아시아경제 조성필 기자] 검찰과 경찰 간부 등에게 금품을 건넨 의혹을 받는 '가짜 수산업자' 김모씨 변호인이 7일 "이번 사건은 단순 사기"라고 주장했다.

김씨 변호인은 이날 서울중앙지법 형사합의22부(부장판사 양철한) 심리로 열린 공판 직후 취재진에 "재판을 봐서 알겠지만 이번 사건은 무슨 게이트가 아닌 그냥 사기 사건"이라고 말했다. 그는 "(김씨) 본인이 반성하고 굉장히 많이 힘들어한다"고도 했다.

앞서 김씨는 2018년부터 '수산업자' 행세를 하며 오징어 투자를 미끼로 7명에게 116억2000여만원을 받아 챙긴 특경법상 사기 등 혐의로 올해 4월 구속기소됐다. 작년 12월 한 사기 피해자가 투자금을 돌려달라고 항의하자 자신의 수행원들과 함께 피해자를 협박(공동협박)하고, 올해 1월 같은 피해자가 과거 자신에게 팔았던 승용차를 회수하자 차를 받아내도록 수행원들을 교사한 혐의(공동공갈 교사)도 있다.

이날 재판은 김씨가 현직 검사와 경찰관, 전·현직 언론인 등에게 금품을 제공했다고 폭로한 이후 처음으로 모습을 드러낸 자리였다. 구속 상태인 김씨는 변호인에게 발언을 모두 맡기고 직접 목소리를 내지 않은 채 묵묵히 피고인석을 지키다가 다시 구치감으로 향했다.

재판부는 당초 이날 김씨의 폭력행위처벌법 위반 혐의와 관련한 증인 2명을 불러 신문하려 했으나 모두 불출석 사유서를 제출하고 법정에 나오지 않아 10여분 만에 재판을 끝냈다. 재판부는 이날 불출석한 증인 2명을 이달 21일로 예정된 다음 공판기일에 다시 소환하기로 했다.

