대검, 직접수사 지원 강화 위한 검찰수사관 조직개편 논의

[아시아경제 조성필 기자] 대검찰청이 검찰수사관이 검사의 직접수사 지원에 집중할 수 있도록 조직개편을 단행한다.

김오수 검찰총장은 7일 대검찰청에서 전국 24개 고검·지검 사무국장들과 회의를 열고 이 같은 내용을 담은 검찰 수사관 조직개편 방안을 논의했다. 김 총장은 이 자리에서 "검·경 수사권 조정 취지에 따라 검찰 수사관의 기능과 역할을 검사의 사법통제와 직접수사 지원에 집중해야 한다"고 밝혔다. 이어 "검찰이 직접수사를 할 수 있는 6대 중요범죄에 대한 국가적 대응 역량이 약화하지 않도록 검찰 수사관 조직을 개편해 제도적 기반을 갖춰야 한다"고 강조했다.

회의에서는 6대 중요범죄 등 직접수사를 위한 검찰수사관 인력 재배치와 수사과·조사과 운용 방안이 논의됐다. 일선 검찰청은 검사실과 별도로 사무국 산하에 수사과·조사과를 두고 소속 검찰수사관들이 범죄사건 수사와 각종 고소·고발 사건을 조사한다. 대검은 검경 수사권 조정에 따라 수사과·조사과를 확대해 검사의 직접수사 지원 역량을 강화할 방침이다.

경찰의 업무 협조를 받았던 소재 수사나 시찰 조회, 형 집행 등의 업무를 검찰이 자체 수행하는 방안과 범죄수익 환수·환부, 추징, 증인·피해자 보호 등 검찰 고유 업무의 효율적 수행 방안도 논의했다. 검찰은 이를 위해 검찰 사법경찰관리 집무 규칙을 개정해 검사 수사지휘를 통해 검찰 수사관의 적정 수사와 인권 보장을 강화할 계획이다.

대검은 아울러 검찰수사관 인사를 전후로 서울남부지검에 대규모 금융증권범죄수사협력단(금융수사협력단)을 설치할 계획이다. 증권·금융 범죄 대응 역량을 높이기 위해 신설되는 금융수사협력단은 경찰·국세청·금융감독원 등과의 협력에 초점을 맞춘 조직이다. 대검은 조만간 금융수사협력단에서 조사업무를 전담할 수사관 내부 공모를 진행할 계획이다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr