[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부소방서(서장 양영규)는 내달 말까지 여름철 서구 관내 수변지역 안전사고 발생을 예방하기 위해 ‘119시민수상구조대’를 운영한다고 7일 밝혔다.

소방공무원 및 의용소방대원 32명은 약 2개월 동안 광천2교부터 극락교까지 ▲수변 예찰활동 ▲위험지역 통제선 관리 ▲사고 발생 시 인명구조 및 사고방지를 위한 안전조치 ▲시민의 안전을 위한 홍보 캠페인 등의 활동으로 수난사고에 대응할 계획이다.

조호익 119재난대응과장은 “여름철 수난사고를 막기 위해서는 꾸준히 일기예보를 확인해 기상 상황을 파악하고 위험지역에 접근하지 않아야 한다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr