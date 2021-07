[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 호남대학교 산학협력단(단장 윤인모)과 지디홀딩스 호텔 더 스타가 관광·외식분야 인재양성에 손을 맞잡았다.

호남대는 7일 지디홀딩스 호텔 더 스타와 업무협약을 맺었다고 밝혔다.

협약식에는 김성윤 지디홀딩스 회장과 이창욱 호텔 더스타 대표, 윤인모 호남대학교 산학협력단장, 정은성 관관경영학과장, 김영균 외식조리학과장, 호텔경영학과 감영현 교수 등이 참석했다.

양측은 지역사회 발전과 교육활성화를 선도하고 학술적 교육 및 연구와 전문서비스 인력 양성, 우수학생 고용에도 적극 협력하기로 뜻을 모았다.

윤인모 산학협력단장은 “지디홀딩스 호텔 더 스타와의 이번 협약으로 관련학과 재학생들의 취업·진로에 필요한 다양한 교류는 물론 지역 발전에 이바지 할 수 있는 다양한 노력들을 펼쳐 성공적인 산학협력 모델로 정착시키겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr