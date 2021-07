"벨기에 대사 부인은 한국인?"…억지 주장 펴는 中 누리꾼들

벨기에 대사 부인, 이번엔 미화원과 몸싸움

지난 4월 옷 가게서 직원 때리고도 면책

中 누리꾼 "한국인이 한국 사람 때린 것" 주장

[아시아경제 허미담 기자] 옷가게 점원을 폭행해 물의를 빚은 주한 벨기에 대사 부인이 이번에는 환경미화원과 몸싸움을 벌인 것으로 알려져 논란이 일고 있다. 이 가운데 일부 중국 누리꾼들은 "대사 부인은 한국인"이라며 억지 주장을 펼치고 있는 것으로 전해져 공분을 사고 있다.

앞서 피터 레스쿠이에 주한 벨기에 대사의 부인 쑤엥치우 시앙(63)은 지난 5일 오전 9시25분께 서울 용산구 한남동 독서당공원에서 환경미화원 A씨와 서로 언성을 높이고 밀치는 등 몸싸움을 벌였다. A씨의 빗자루가 시앙의 몸에 닿은 것을 발단으로 두 사람 사이 폭행이 시작된 것으로 알려졌다.

A씨는 사건이 발생한 당일 오후 파출소를 찾아 "벨기에 대사 부인이 뺨을 두 차례 때렸다"고 진술한 것으로 전해졌다. 다만 두 사람은 서로 처벌을 원하지 않아 사건은 입건되지 않고 종결됐다.

관련해 시앙은 지난 4월 서울 용산의 한 옷가게에서도 직원의 뒤통수를 때리고 이를 말리던 다른 직원의 뺨을 때린 혐의로 입건돼 조사받은 바 있다. 다만 해당 사건은 시앙 측의 면책특권 행사와 피해자들의 처벌불원서 제출로 인해 '공소권 없음'으로 종결됐다.

해당 사건이 알려지자 일부 중국인 누리꾼들은 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 "시앙은 한국인"이라는 취지의 댓글을 도배하고 있는 것으로 나타났다.

중국 누리꾼들은 SNS를 통해 "저 부인 분명 한국 사람이겠지", "대사 부인 분명 한국계", "벨기에 부인 분명 한국계", "한국인이 한국 사람 때린 것" 등의 댓글을 달고 있는 것으로 확인됐다.

이에 대해 국내 누리꾼들은 "자기네들도 창피한 건 아나 보다", "얼마 전에는 손흥민이 중국인이라고 하더니. 날조가 일상이다", "제발 창피한 줄 알고 반성 좀 하길" 등 비판적인 반응을 보였다.

한편 시앙은 중국 태생으로, 과거 언론 인터뷰에서 중국 태극권을 어린 시절부터 수련했다고 밝힌 바 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr