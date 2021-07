제주해경청, 관광용 잠수함 수중사고 대비 훈련 실시

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주지방해양경찰청(청장 오상권)은 7일 서귀포 문섬 인근 해상에서 민·관·군 합동으로 관광용 잠수함 수중사고에 대비한 실전형 수색구조 훈련을 했다고 밝혔다.

이날 훈련에는 해경 경비함정과 구조대, 해군 SSU, 민간잠수사, 민간드론수색대, 잠수유선 등이 총동원됐다. 서귀포 문섬 인근 해상에서 영업 중인 관광용 잠수함이 추진기 장애물로 인해 수면으로 부상하지 못하는 상황을 대비해 훈련이 진행됐다.

훈련과정은 수중에서 해경·해군SSU 구조사들이 외부 장애물 제거 및 압축공기를 주입해 잠수함 긴급부상 임무를 수행하고, 수상에서는 강제 부상된 잠수함을 경비함정과 연안 구조정을 이용해 구조와 응급환자 후송 활동을 전개했다.

또한, 민간 드론수색대를 투입, 수중·항공 드론으로 사고 초기 잠수함 상태 파악과 실시간 현장 구조상황 중계 임무를 수행했다.

제주지방해양경찰청 관계자는“제주에는 총 2곳의 잠수유선 사업장이 있어, 향후 잠수유선 사고대응 및 구조역량을 강화하기 위해 외부 장애 상황을 가정한 훈련을 하게 됐다”며 “실제 응용이 가능한 내실 있는 훈련을 함으로써 국민의 소중한 생명을 구조할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr