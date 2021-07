부산 거리두기 2단계로 다시 격상 … 휴가철·수도권 강화 ‘풍선효과’ 비상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 하루 신규 확진자가 50명을 넘어서면서 부산의 사회적 거리두기가 2단계로 강화된다. 거리두기 상향은 지난 1일 1단계 시행 이후 일주일만이다.

부산시는 기존 1단계이던 사회적 거리두기 단계를 8일부터 일주일간 개편 2단계로 시행한다고 7일 밝혔다.

부산시에 따르면 이날 오후 1시 기준 부산지역 코로나19 신규 확진자는 52명이 발생했다.

부산 보건당국은 수도권 20∼30대를 중심으로 거리두기 등 방역수칙 미준수로 인한 확진자 수가 급증하고 여름철 부산 방문자가 늘면서 확진자 수가 급증한 것으로 보고 있다.

부산시는 현재 전국 감염 추이가 위급한 것으로 보고 휴가철, 장마에 따른 3밀(밀접·밀집·밀폐) 환경, 수도권 거리두기 강화에 따른 풍선효과 방지 등을 고려해 중대본과 생활방역위원회 협의를 거쳐 거리두기 강화를 결정했다.

사적모임은 현재와 같이 8인까지 허용되지만, 행사와 집회는 500인 이상에서 100인 이상 금지로 강화된다.

유흥시설과 홀덤펍, 홀덤게임장, 코인노래방을 포함한 노래연습장은 자정부터 다음 날 오전 5시까지 운영을 금지하며 인원은 기존 6㎡에서 8㎡당 1명으로 제한한다.

콜라텍과 무도장, 클럽과 나이트도 자정부터 다음 날 오전 5시까지 운영을 금지한다.

감성주점과 헌팅포차는 노래를 비롯해 객석 외에서 춤추는 것을 금지한다.

식당과 카페, 편의점, 포장마차는 자정까지 매장 내 취식이 가능하지만, 자정부터 다음 날 오전 5시까지 포장과 배달만 허용한다.

종교시설 수용인원은 1단계 기준인 50% 내에서 좌석을 한 칸 띄워야 하고 모임, 행사, 식사, 숙박은 2단계 기준을 적용해 금지한다.

