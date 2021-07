文 "네덜란드, 韓에 중요한 나라…반도체·신재생 등 첨단산업 함께 개척"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 7일 마크 루터 네덜란드 총리와 화상으로 정상회담을 갖고 반도체와 신재생에너지 등 첨단산업 개척, 민주주의와 인권 등 글로벌 현안 등을 논의했다.

문 대통령은 이날 오후 청와대 여민1관 영상회의실에서 마크 루터 총리와 화상 정상회담을 갖고 인사말씀을 통해 "네덜란드와 한국은 지난해 코로나 위기 속에서도 교역 규모가 20% 이상 증가할 만큼 서로에게 중요한 나라가 됐다"며 "네덜란드는 유럽에서 한국에 가장 많이 투자하는 나라가 되었고, 한국이 세번째로 많이 투자하고 있는 유럽국가"라고 밝혔다.

양국은 지난 2016년 루터 총리의 방한을 계기로 포괄적 미래지향적 동반자 관계가 됐으며, 루터 총리는 2018년 평창 동계올림픽에도 직접 참석하는 등 한국과의 신뢰관계를 형성해 왔다. 이번 정상회담 역시 네덜란드 측에서 요청한 것이다.

문 대통령은 "한국 국민들은 한국전쟁에 참전한 네덜란드 참전 용사들의 거대한 헌신을 가슴깊이 기억하고 있다"며 "양국은 수교이래 다양한 분야에서 협력해 왔다"고 강조했다.

이어 "양국은 혁신과 도전정신을 바탕으로 반도체, 신재생에너지를 비롯한 첨단산업을 함께 개척하고 있다"며 "민주주의와 인권, 자유무역과 다자주의의 가치를 공유하며 글로벌 현안에 대해서도 긴밀히 공조하고 있다"고 덧붙였다.

루크 총리 역시 "지난 60년간 양국간 우호관계가 계속해서 증진해 왔다"며 "수교 당시만 해도 네덜란드는 2차대전의 폐허를 극복하는 과정이었고 한국 역시 한국전쟁으로 인해 생존의 문제가 걸려 있던 상황이었지만 양국은 아주 엄청난 발전을 이루었고 관계도 긴밀해졌다"고 말했다.

루크 총리는 경제 부문에서 코로나 상황에도 불구하고 상호교역이 100억달러를 넘어선 것은 물론, 과학기술·문화·교육 분야 협력이 이뤄졌다고 강조했다. 민주주의나 인권, 법치주의, 다자주의라는 보편 가치를 수호해왔다는 점에서도 공통점이 있다고 설명했다.

루크 총리는 "경제분야에 있어서도 규범에 기반한 무역질서를 수호하고 공정경쟁을 수호하면서 점점 더 양국관계의 협력관계를 증진시켜 왔다"며 "안보 문제나 사이버안보, 국방, 그리고 국제사회 안정을 위해서도 양국이 협력할 수 있다"고 밝혔다.

한편 문 대통령은 총격을 받고 중태에 빠진 네덜란드의 범죄 전문기자 드 브리에스에 대해 루터 총리에게 위로의 말을 건네기도 했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr