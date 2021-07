HS그룹, 김제지역 다문화 가정에 '사랑의 꾸러미' 전달

[김제=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] HS그룹(유대호 대표)은 김제경찰서와 함께 가정형편이 어려운 다문화 가정 60여 가구에 ‘사랑의 꾸러미’를 전달했다고 7일 밝혔다.

전달식에는 후원기업인인 유대호 HS그룹(희성이엔텍·희성산업 등) 대표, 박윤희 HS F&B 대표, 김상형 김제경찰서장이 함께해 자리를 빛냈다.

HS그룹은 계열사인 HS F&B 유기농 프리미엄 유아식품 브랜드 ‘ISPOON’의 상품 1000만원 상당을 후원했으며 김제경찰서가 대상 선정 등을 협력했다.

유 대표는 “지역사회의 특성을 잘 알고 있는 김제경찰서와 협력해 앞으로도 한부모, 차상위 계층 등 가정형편이 어려운 다문화 가정에 도움이 되도록 할 것”이라며 “지역사회를 위한 사회적 기업으로 거듭나겠다”고 말했다.

한편 HS그룹은 희성산업과 희성이엔텍을 토대로 전북지역에 기반을 두고‘ 바이오에너지, 농업, 식품, R&D’ 사업을 추진하며 ESG 경영을 선도하고 있다.

