안전문화 전파 누가 잘했나? 공모사업 우수사례 발표대회서 ‘YTN라디오 1분 정보’ 대상

7일 안전보건공단 주최 ‘산업안전보건 강조주간’ 대축제서 시상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 산업현장의 생명을 지키려는 대축제인 2021산업안전보건 강조주간 행사가 열리고 있는 7일 ‘안전문화 확산 공모사업 우수사례 발표대회’가 킨텍스에서 무관중으로 열렸다.

‘안전문화 확산 공모사업’은 안전보건공단이 노·사와 영리 단체, 방송사 등 민간단체를 통해 산업재해예방 활동을 지원하는 사업이다.

올해는 안전문화 확산을 위해 49개 단체가 다양한 사업을 수행하고 있다.

이날 발표대회는 지난해와 올해 공모사업을 수행한 단체를 대상으로 본선에 진출한 6개 단체의 사고사망 감소 및 안전문화 확산을 위한 창의적이고 효과적인 활동 사례가 선보였다.

대상인 고용노동부 장관상은 ‘YTN 라디오’에 돌아갔다. 이 프로는 1분 산업안전정보 등 다양한 콘텐츠를 송출 플랫폼을 구성해 지속적으로 노출하는 등 안전의식을 높이는데 기여했다.

안전보건공단 이사장상(최우수상)은 ‘울산공단안전연합회’와 ‘한국제지연합회’가 수상했다.

현장 행사 영상은 공단 유튜브에서 시청할 수 있으며, 기타 행사 관련 내용은 산업안전보건 강조주간 홈페이지를 통해 제공된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr