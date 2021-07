거래소, K-뉴딜 지수선물 등 파생상품 17개 상장…K-뉴딜 정책지원

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소는 오는 19일 K-뉴딜 정책 지원하기 위한 K-뉴딜 지수선물 등을 상장한다고 7일 밝혔다.

K-뉴딜 지수 선물은 ‘KRX BBIG K-뉴딜 선물’ ‘KRX 2차전지 K-뉴딜 선물’ ‘KRX 바이오 K-뉴딜 선물’ 총 3개 상품으로 시장 수요와 지수 시가총액 등을 고려해 상장된다.

K-뉴딜 지수 구성종목 중에서 주식 선물엔 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 218,100 전일대비 2,200 등락률 +1.02% 거래량 183,519 전일가 215,900 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신 close , 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 845,000 전일대비 5,000 등락률 -0.59% 거래량 62,875 전일가 850,000 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신 close 등 총 12개 종목이 선정됐다. 주식옵션엔 바이오 기업 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 89,800 전일대비 10,900 등락률 +13.81% 거래량 8,147,413 전일가 78,900 2021.07.07 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감“휴먼엔” 후속주 大공개!모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 이 추가 상장 종목으로 지정됐다. 이번 13개 종목의 추가 상장으로 주식선물은 기존 146종목에서 158종목, 옵션은 기존 36종목에서 37종목으로 늘었다.

상장지수펀드(ETF) 선물은 투자자들의 관심이 높은 TIGER 미국 나스닥100 ETF를 기초자산으로 하는 선물이 상장된다.

거래소 측은 K-뉴딜 지수와 관련 투자와 위험관리 수단을 제공하고 추가적인상품개발을 지원하기 위해 상장을 진행했다고 밝혔다. K-뉴딜 관련 ETF 시가총액은 지난해 10월 기준 1000억원(5개)에서 지난달 1조8000억원(14개) 규모로 늘어났다.

거래소 관계자는 “K-뉴딜 지수 선물 공급은 정부 정책을 지원하고 자본시장에 새로운 활력을 불어넣을 것”이라며 “기초자산 확대를 통해 다양한 종목에 대한 위험 관리 수단을 제공하고 투자수요를 충족할 것”이라고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr