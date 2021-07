김병원 전 농협 회장 파기환송심서 벌금 150만원… 당선무효형

[아시아경제 조성필 기자] 농협중앙회장 선거에서 불법 행위를 한 혐의를 받는 김병원 전 회장이 파기환송심에서 당선무효형을 선고받았다.

서울고법 형사6-2부(재판장 정총령 부장판사)는 7일 공공단체 위탁선거법 위반 혐의로 기소된 김 전 회장에게 벌금 150만원을 선고했다. 공공단체 등 위탁선거에 관한 법률상 당선인이 법 규정 위반으로 징역형이나 100만원 이상의 벌금형을 선고받으면 당선이 무효가 된다.

김 전 회장은 2015년 12월 농협중앙회장 선거에서 투표 당일 최덕규 전 합천가야농협 조합장과 투표장 안을 돌면서 지지를 호소한 혐의로 2016년 7월 기소됐다. 1심은 김 전 회장 혐의를 대부분 유죄로 인정해 벌금 300만원을 선고했다. 반면 2심은 선거 당일 유권자들에게 문자 메시지를 발송하고 투표장에서 지지를 호소한 부분만 유죄로 판단, 벌금 90만원을 선고했다. 대법원은 그러나 이 같은 2심 판단이 잘못됐다며 지난 4월 파기환송했다.

