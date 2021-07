농협 서울지역본부, 디지털금융 우수농축협 '찾아가는 시상식' 개최

동서울농협 선정…직원 표창·격려

[아시아경제 이관주 기자] 농협 서울지역본부(본부장 이대엽)는 상반기 디지털금융 프로모션 우수 농축협에 대한 시상식을 개최했다고 7일 밝혔다.

이번 시상식은 올해 상반기 실시한 디지털금융 프로모션 중 4개 부분에서 우수한 실적을 거둔 동서울농협(조합장 박유선)을 직접 방문해 이뤄졌다. 우수 직원으로 선정된 지미연 과장대리와 이성혜 주임에게는 표창장이 수여됐다.

서울농협은 급격한 금융환경 변화에 선제적으로 대응하고 미래 성장 동력 및 디지털경쟁력 확보를 위해 스마트뱅킹, 콕뱅크, 오픈뱅킹, 마이데이터 가입 등 다양한 디지털금융 프로모션을 통해 디지털사업 기반 확충에 노력하고 있다.

이대엽 본부장은 "비대면 금융의 급성장과 핀테크 기업의 금융시장 진출 등 전통적인 금융시장이 위협받고 있는 상황에서 디지털금융 사업은 상호금융의 미래를 위해 무엇보다 필요한 사업"이라며 "앞으로도 서울농협이 디지털금융의 중심이 되고, 도시 농협의 역할을 충실히 할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

박유선 동서울농협 조합장은 "이번 수상은 어려운 환경 속에서도 임직원 모두가 위기의식을 갖고 힘을 모아 추진한 덕분"이라며 "앞으로도 디지털금융 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다"고 했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr