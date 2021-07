[아시아경제 이광호 기자]서울시 코로나19 전담병원인 서울의료원에 전산 장애가 발생해 업무에 차질을 빚고 있다.

7일 서울의료원에 따르면 이날 오후 3시 10분께 전산 데이터 관리에 문제가 발생해 외래 진료 업무가 지연되고 있다.

서울의료원은 복구 작업을 진행 중이다. 코로나19 입원 환자는 별도 병동에서 의료진이 실시간으로 관리해 문제가 없는 것으로 알려졌다.

서울의료에는 현재 확진자 85명이 입원해 치료를 받고 있다.

