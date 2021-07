소비자 추천으로 '유망 소비재 기업' 뽑는다

공팔리터 '2021 K-Brands 08 페스타' 개최…'K-스타 만들기' 프로젝트

[아시아경제 김종화 기자] 대한민국 대표 유망 소비재기업을 소비자의 추천을 통해 선정한다.

SNS마케팅 전문기업 '공팔리터'는 소비자 추천을 통해 유망 기업을 선정함으로써 해당 기업의 매출증대를 돕고, 함께 상생할 수 있는 플랫폼을 만들기 위해 '2021 K-브랜드 08 페스타'를 개최한다고 7일 밝혔다.

'2021 K-브랜드 08 페스타'에서는 제품력은 인정 받았지만 판매 활로 개척에 어려움을 겪고 있는 유망한 소비재 기업을 발굴해 소비자에게 소개하고, 소비자의 추천과 평가로 시상할 예정이다.

지난 1일부터 오는 30일까지 대상기업을 모집하고, 10월까지 소비자가 기업들을 평가할 수 있는 캠페인을 진행한 이후 11월 선정 결과를 발표할 예정이다.

평가항목은 상품을 경험한 소비자의 평가(100명이상의 소비자경험 이상)로 대한민국 대표 유망 소비재 기업을 선정한다. ▲소비자 관심지수(상품에 대한 관심지수, 관심소비자 수), ▲소비자 만족지수(상품에 대한 만족지수, 별점), ▲소비자 추천지수(상품에 대한 추천지수, 관심소비자 수 대비 추천소비자 비율) 등 3가지로 평가한다.

소비자 평가 후 상위 8개 기업을 선정, 다양한홍보 및 판매, 마케팅을 지원하게 된다. 공팔리터는 최대 3개월 동안 약 1250만원 상당의 홍보·마케팅을 8개 기업에 전폭 지원, 실제 판매가 확대될 수 있도록 할 예정이다.

홍보·마케팅 지원은 인플루언서, 라이브 캠페인 방송, 리뷰 클립 영상 및 제품 촬영, 구글·페이스북·인스타그램 광고, 언론 PR 등을 활용하게 된다.

공팔리터 담당자는 "소비자와 만남이 아직은 부족한 유망 기업을 발굴해 경쟁력을 강화시키고 시장에서 성공할 수 있는 브랜드와 제품이 될 수 있는 기회의 장을 마련했다"면서 "공팔리터의 생태계는 앞으로도 이런 다양한 기회를 마련해 유망 기업을 스타 기업이 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다. '2021 K-브랜드 08 페스타'는 공팔리터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

