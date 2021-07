[아시아경제 조성필 기자] 가수 고 김광석씨의 아내 서해순씨 명예를 훼손한 혐의로 기소된 이상호 고발뉴스 기자가 항소심에서도 무죄를 선고받았다.

서울고법 형사6-1부(재판장 김용하 부장판사)는 7일 이 사건 항소심 선고공판에서 이 기자에게 1심과 같은 무죄를 선고했다. 재판부는 "이 기자가 적시한 사실이 허위거나 비방할 목적이 있었다고 단정하기 어렵다"고 판시했다.

앞서 이 기자는 영화 '김광석'과 기자회견 등에서 서씨가 김씨와 영아를 살해했다는 허위사실을 유포한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 1심 재판부는 "이 기자가 일부 사실과 다른 내용을 적시했지만 공익적 목적이 있었다"며 무죄를 선고했다.

